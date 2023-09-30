شكرا لقرائتكم خبر عن ملابس فرعونية.. طلاب مركز إحياء الفنون بجامعة القاهرة يستقبلون الطلاب الجدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من طلاب جامعة القاهرة بمركز إحياء الفنون التراثية على ارتداء الملابس الفرعونية خلال افتتاح مهرجان الأنشطة الطلابية بالجامعة تزامنًا مع افتتاح العام الجامعى الجديد 2023/ 2024.

وقام عدد من الطلاب الجدد بالتقاط الصور التذكارية مع طلاب الجامعة القدامى بالملابس الفرعونية، وحرصوا على الاستماع إلى أنشطة المركز تمهيدًا للاشتراك بالمركز.

تزينت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بالأعلام واللوحات الاسترشادية للترحيب بالطلاب القدامي والجدد بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

ونظرا لمشاركة الدكتور محمد الخشت، رئيس الجامعة في المؤتمر الرئاسي "حكاية وطن" بحضور رئيس الجمهورية وكبار رجال الدولة، فقد أناب الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في افتتاح معرض الأنشطة الطلابية الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب، بمصاحبة الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والمهندس أحمد تركي أمين عام الجامعة.

ويضم معرض الأنشطة الطلابية برنامجًا حافلًا بالأنشطة الطلابية منها النشاط الرياضي والثقافي والفني والاجتماعي والجوالة والأسر الطلابية والأنشطة المتخصصة لذوي القدرات الخاصة.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.