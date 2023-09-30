شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي: محاور الطرق شرايين التنمية ولذلك بدأنا المشروع القومي العملاق للنقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن محاور التنمية على النيل أهم المشروعات.. ننفذ 34 محورا على النيل.. وجاري استكمال الباقي من أجل الربط على نهر النيل.. وتسهيل الحركة المرورية في إطار بناء دولة حقيقية.. وبناء شبكة قطارات متطورة.. ضخ استثمارات من أجل البناء والتنمية.. وتنفيذ منظومة لنقل جماعي للبضائع وخدمات أساسية لوجيستية.. وتطوير محطات القارات حتى تليق بالمواطن المصري".

وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "محاور الطرق هي شرايين التنمية ومن هنا جاء المشروع القومي العملاق لتطوير شبكة النقل".