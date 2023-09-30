رئيس الوزراء بمؤتمر حكاية وطن: "حجم اللى اتعمل فى الدولة خلال 9 سنين كثير"

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تواجه مشاكل كبيرة قبل 2012، البوتاجاز، المرور، الكهرباء، العمليات الإرهابية، والوقوف أمام محطات البترول، والعشوائيات، والمناطق غير الأمنة اللى كانت بيتصور فيها أفلام سينمائية، وكانت بتمهد إن فيه حاجة هتحصل في مصر.. والدولة اخذت المخطط وترجمته إلى 6 محاور، واشتغلت الحكومة عليه واحد واحد".

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"،: إن حجم اللى اتعمل في الدولة خلال 9 سنين كتير.. كان فيه خلل كبير جدا وهو التوزيع السكان على أرض مصر.. القاهرة الكبرى والإسكندرية 56 % من سكان الحضر في هذا الجزء وبالتالي القاهرة الكبرى من أكبر الأقاليم على مستوى العالم بسبب التكدس الكبير.. حلمنا إن المعمور في مصر يصل الى 14.5 سنة 2050..النهاردة المشاريع اللى بتتعمل دلوقتي هتغطي نبقا 13.8 % بدل ما نبقا مكدسين على 7 % هنبقا على أكثر من 14 % مع اكتمال تنمية المدن الجديدة سنصل إلى مخطط 14%.