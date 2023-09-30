شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء بمؤتمر "حكاية وطن": عملنا على إنشاء سكن لائق للمواطن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة عملت على تطوير سكن لائق للمواطن، متابعا: "ازاي نطور سكن لحلم الشباب، برنامج إسكان سواء إسكان جديد مليون ونصف وحدة بـ750 مليار جنيه".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنعمل في كل حتة بكل المستويات بداية من محدودي الدخل.. وصولا إلى وفق المتوسط".