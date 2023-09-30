شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: كان لدينا رؤية ومخطط للتنمية العمرانية لمصر عمل عليهما 34 خبيرا مصريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعمل على رؤية ومخطط التنمية العمرانية عمل عليهما 34 خبيرا مصريا، متابعا: "الدولة المصرية لديها رؤية للعمل والتطوير والتنمية وفق مخطط وضع باعتباره دستور لعملية التنمية في مصر حتى عام 2052 عن كيفية بناء دولة وهو المخطط الاستراتيجي للمخطط من أجل تنمية البناء داخل الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في فعاليات مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي.