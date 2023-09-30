شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: قضينا على العشوائيات ونبنى بكل منطقة في ربوع مصر لتحسين جودة حياة المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء: "نقوم بالبناء في كل منطقة في ربوع مصر لأننا نستهدف تحسين جودة حياة المواطن".

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "بنعمل في كل حتة بكل المستويات بداية من محدودي الدخل وصولا إلى فوق المتوسط.. وتم القضاء على العشوائيات ودي كانت مشكلة كبيرة جدا.. تم بناء 300 ألف وحدة للقضاء على 357 منطقة في مناطق غير آدمية على الإطلاق.. المستوي العمراني تطور مثل منطقة سور مجري العيون وغيرها".