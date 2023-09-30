شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: هنغطى مصر 100% بشبكات صرف صحى بنهاية مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن: إنه بدون بنية تحتية لن يكون لديك استثمارات كدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن شبكة المياه كانت التغطية 97% تغطية على الورق ووصلنا إلى 99% من مصر، فيها مشروعات مياه والتحدى الأكبر كان الصرف الصحى ووصلنا إلى 67% بعد أن كانت 50% ومع نهاية حياة كريمة هنكون وصلنا لـ100%.