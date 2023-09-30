شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى: وزعنا المشروعات على كل حتة فى مصر ولم نترك مكانا إلا وطالته التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، إن المخططات والرؤي كان من الممكن أن توضع في الأدراج، لأننى كنت أكاديمي قبل تولى المهمة، وكان الاختلاف أن يكون لديك الرغبة والإرادة، وأن تحول المخططات والرؤى للتنفيذ إلى تنفيذ لبناء الدولة، وهذا ما يفرق الرؤى التي توضع وسأعرض المخططات وما تم على الأرض. وتابع مدبولى: الدولة كانت تعانى من كل التبعات الموجودة، الدولة تنفق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، إحنا بنتكلم في 22 % من الناتج المحلى، وإحنا لسه في الحد الأدنى، ولو قدراتنا تسمح بإنفاق أكثر كنا هنعمل كده، ووزعنا الانفاق على كل حتة في مصر، ولم نترك مكان في مصر إلا وطالته التنمية.

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