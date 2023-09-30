شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: ازدواج قناة السويس قضى على "المسارات البديلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي حقيقي عالمي تحتاج بنية أساسية لتحريك البضائع في كل مكان بأسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن أهم مشروع هو ازدواج قناة السويس".

أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، النهارده لولا ازدواج قناة السويس.. كل اللى كان بيتكلم عن المسارات البديلة واستبدالها وهذا الموضوع قضى على هذا الفكر.. النهارده الانتظار أقل من 11 ساعة بالرقم والفلوس بقا أي سفينة التوجه إلى هذا المحور، مؤكدا أن ميناء شرق بورسعيد يحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم.