بحوزتهم عملات أجنبية.. ضبط 11 متهمًا لاتجارهم في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات أمن "الإسكندرية، المنوفية، المنيا، بني سويف" جهودهم؛ لملاحقة وضبط القائمين على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم.

أسفرت الجهود عن ضبط 11 متهمًا بحوزتهم (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.