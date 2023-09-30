ربنا يكرمك يا كامل يا وزير.. السيسي يشيد بجهود إنجاز قناة السويس الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجهود كامل الوزير، وزير النقل، وقت أن كان رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على مشروع قناة السويس الجديدة، قائلًا: "يا كامل يا وزير، ربنا يكرمك.. ده ما كانش يتعمل أبدًا في سنة"، معقبًا "الباني طالع".

وتحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر "حكاية وطن"، اليوم السبت، عن قناة السويس، وكيف تم إنشاء قناة جديدة أعادت الثقة إلى المصريين في أنفسهم لبدء بناء الدولة المصرية.

وقال السيسي إنه عند الحديث عن المصفوفة المالية للمشروع لازم نخلي بالنا، احنا عايزين نعمل المشروع باقتصاديات... أنا عايز أدِّي الأمل للناس.

وأضاف الرئيس السيسي أن الحديث بدايةً عن الفائدة من الاستثمار في مشروع حفر القناة كان 10.5%، ولكنني قلت "هنعلن المساهمة بـ12%.. ليه؟ عشان الناس تحس بحاجة عظيمة".