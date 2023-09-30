رئيس الوزراء: زيادة المستشفيات الجامعية لـ125 بإجمالي 43 ألف سرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر كانت تمتلك 88 مستشفى جامعي ووصلت في الوقت الحالي إلى 125 مستشفى بـ43 ألف سرير.

وأضاف مدبولي، خلال اليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، أن كل هذه الخدمات والمستشفيات تم إنشائها لخدمة المواطنين.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الصحة كان لها نصيب الأسد من جهود التنمية في الدولة، موضحا أن الدولة مازالت بحاجة إلى التطوير والعمل؛ حتى يتم تطوير جميع المستشفيات والقطاعات المتعلقة بالخدمات الصحية.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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