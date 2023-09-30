شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مشكلة الدولة السنوات الماضية زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

وأضاف الرئيس السيسي: "والله العظيم لو تمن الكلام والإزدهار للأمة إنها مش تأكل وتشرب.. عاوزين التقدم والتنمية للبلاد".