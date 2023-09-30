شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بزيارة الحضور بمؤتمر حكاية وطن منشآت العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا: "بشكرك يا دكتور مصطفى.. كنت بتمني الجمع الجميل.. تاخدهم والسادة الوزراء ويتم تقسيمهم على كل وزارة.. وفرصة للإعلام.. فيه فرصة للأشقاء وأهالينا.. للتعرف على العاصمة الإدارية الجديدة".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز".