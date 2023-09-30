أخبار مصر.. الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن" بين الرؤية والإنجاز

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها افتتاح الرئيس السيسي، مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والانجاز"، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".

الرئيس السيسي للمصريين: عندكم فرصة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للتغيير

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".

الرئيس السيسي: مشكلة الدولة السنوات الماضية زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حلم المصريين كبير، متابعا: "لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام.. وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.. ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية". حرصت الدولة المصرية على مدار الـ 9 سنوات الماضية على توفير كل السلع الغذائية للمواطنين وصرف الخبز المدعم ومقررات التموين لأصحاب البطاقات التموينية حيث يستفيد من الخبز نحو 72 مليون مواطن ومن السلع التموينية 64 مليون مواطن مقيدين بالبطاقات ووصل الدعم المخصص للخبز والسلع الى 127.7 مليار جنيه بعدما كان لا يتعدى 31.9 مليار جنيه قبل عام 2014. حكاية وطن.. زيادة دعم الخبز والسلع التموينية من 31.9 مليار إلى 127.7 مليار جنيه

الرئيس السيسي بمؤتمر "حكاية وطن": حلم المصريين كبير ومش "لقمة" أبدا

كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إنشاء 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وتأهيل 4312 مدرسة. أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": كان ترتيب مصر عالميا 108 من أصل 187 دولة، مؤكدا انفاق تريليون جنيه على التعليم خلال الـ 9 سنوات الماضية.

مدبولى: الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة

تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين؛ حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر. وتمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتباراً من غد الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023، سيشهد الطقس انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (4:3 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد، تكون معها الأجواء خريفية بامتياز. أجواء خريفية بامتياز.. انخفاض درجات الحرارة 4 درجات وأمطار متفاوتة اعتبارا من غد

تكلفة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية بلغت 8.3 مليار جنيه حتى الآن

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه يسود اليوم السبت طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن تسجل العظمى على القاهرة اليوم 35 درجة مئوية. توافد قبل قليل الطلاب على المدارس فى أول يومي العام الدراسى الجديد، وشهدت المدارس تنظيم دخول الطلاب، كما حرص الطلاب على ارتداء الزى المدرسى لتحقيق الانضباط، ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بحسن استقبال الطلاب فى أول أيام الدراسة بالود والترحاب لإضفاء البهجة والسرور وبذل كافة الجهود لجذب الطلاب إلى المدارس. توافد الطلاب على المدارس فى أول يوم بالعام الدراسي الجديد.. صور

الأرصاد: طقس حار على القاهرة والوجه البحرى وأمطار خفيفة على بعض الأماكن