شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: مشروع حياة كريمة كاف وحده كإنجاز يُشهد للرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن مشروع "حياة كريمة"، قائلا: "أهم مشروع لو ما اتعملشي حاجة وعملنا المشروع ده كفاية على الرئيس.. بنتكلم عن أكثر من 4600 قرية بقالها فترات طويلة بدون تنمية.. ممكن قري بقالها 100 سنة".

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يقام في العاصمة الإدارية الجديدة.