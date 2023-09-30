شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الجيزة جاهزة لاستقبال الطلاب غدا بالعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت مدارس محافظة الجيزة استعداداتها الخاصة باستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023/2024، والمقرر انتظامه غدا الأحد بكل الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتنفيذا لتعليمات الوزارة للمتابعة الدائمة لجاهزية المدارس والاستعداد التام للعام الدراسي الجديد، انتهت المحافظة من خلال مديرية التربية والتعليم من أعمال الصيانة وتجهيز الفصول الدراسية ودهان الأبواب والأسوار ورفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم ومدراء الإدارات التعليمية كل في نطاقه بإجراء جولات ميدانية خلال اليوم الدراسي على المدارس لرصد أي مشكلات والعمل على حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة للطلاب والقائمين على العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد.

ومن جانبه، شدد أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة على ضرورة متابعة الغياب اليومي للطلاب وتسجيله إلكترونيًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الطلاب دائمي الغياب والمنقطعين، فضلا عن متابعة غياب المعلمين والالتزام بالتواجد في الطابور المدرسي وداخل الفصول وفقا للجدول المدرسي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين منهم.

ووجه مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مدراء عموم الجيزة ووكلاء الإدارات ببث روح الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب والتأكيد على ذلك من خلال برامج الإذاعة المدرسية والأنشطة الطلابية، وضرورة العمل على تهيئة مناخ صحي وآمن للمعلمين والحفاظ على حقوقهم وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم تتميز بالاحترام والتقدير وتليق بمكانة المعلم، والاهتمام بتدريب المعلمين على كل ما هو حديث داخل المنظومة التعليمية والعمل على نقل الخبرات بين المعلمين وعقد ورش عمل دائمة يتم من خلالها تبادل الخبرات.