المطران سامي شحاتة يلتقى طلاب الدفعة الثامنة بالأنافورا.. برعاية المعهد المسكوني

وقدّم رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر لطلاب المعهد فكرة عن تاريخ ونشأة الكنيسة الأنجليكانية الأسقفية، وعن معنى الشهادة للمسيح، والمجالات التي تخدمها بها الكنيسة الأسقفية في مصر، متضمنة الوحدة والحوار والخدمة، والهدف الأعلى هو كنيسة حية لمجتمع أفضل.

وأشار شحاتة إلى الأنشطة المتنوعة التي تقدمها الكنيسة الأسقفية في كنائس القاهرة والإسكندرية وعدد من المحافظات المصرية لمرتاديها، وأهمية نموذج الحوار والقضايا البيئية، ولفت المطران إلى علاقة الأسقفية بباقي الكنائس القبطية، وعن تواجد الكنيسة الأسقفية ودورها في مجلس كنائس مصر.

وأعطى المطران تأمل من الكتاب المقدس حول فكرة الغفران، وكيف يجعلنا الغفران والتسامح بشرًا أفضل من خلال البداية الجديدة "لا تغرب الشمس على غيظكم"، وفي الختام شكر الطلاب المطران سامي شحاتة على الحوار الذي دار، وأخذ عددًا من الصور التذكارية مع طلاب المعهد ومسؤوليه.

يذكر أن فعاليات الدورة الثامنة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط بدأت في بيت الأنافورا في مصر، بمشاركة أكثر من عشرين طالبا وطالبة قادمين من 5 بلاد عربية، هي لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر، لمدة أسبوعين، وبحضور ممثلين عن 9 عائلات كنيسة، وبإشراف السيدة إلسي وكيل، المديرة التنفيذية للمعهد، والدكتور زاهي عازار، رئيس المعهد المسكوني.

من المعروف ان المعهد المسكوني قد أنشئ في عام 2015م بناء على توصية لقاء صادرة من الاتحاد العالمي المسيحي للطلبة اقليم الشرق الاوسط عام 2008. وفي عام 2014 كان اللقاء التأسيسي للمعهد ، حيث تم توضيح الاهداف والرؤية والرسالة والمناهج العلمية والروحية للمعهد ومنذ ذلك التاريخ ينظم المعهد دورة صيفية مكثفة للتنشئة المسكونية الاكاديمية.