شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر المعلمين يعرض فيديو وثائقيا لإنجازات الرئيس وجهود النقابة لتحسين خدماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت نقابة المهن التعليمية خلال مؤتمرها الحاشد بحضور آلاف المعلمين من جميع المحافظات، لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، فيديو وثائقيا لإنجازات الرئيس السيسى، وخاصة فى مجال التعليم والمعلمين، وجهود نقابة المعلمين لتحسين الخدمات وتقديم امتيازات جديدة للمعلمين وأسرهم.

بدأ الفيديو ، بكلمة الرئيس السيسى وتوجيه الشكر للمعلمين على حمل رسالة تربية وتعليم الأجيال ، والتى ألقاها فى احتفالية عيد المعلم عام 2014 .

كما عرض الفيديو جانبا من المشروعات القومية وعرض جهود التنمية فى الجمهورية الجديدة التى وضع دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما عرض الفيديو الوثائقى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الاستثمار فى العنصر البشرى وتوفير حياة كريمة له ، وهو المبدأ الذى سارت عليه نقابة المهن التعليمية ، منذ تولى خلف الزناتى نقيب المعلمين المسئولية نقيبا لمعلمى مصر فى يونيو عام 2014 ، وتحدى نقيب المعلمين وهيئة مكتب النقابة العامة كل الظروف والمعوقات الصعبة التى صاحبت تولى المجلس الحالى للمسئولية ، وبدأ العمل فورا على محاور رئيسية لخدمة المعلمين، وهى زيادة الميزة التأمينية من صندوق الزمالة ، والحفاظ على استمرارية وانتظام صرف معاش المعلمين للأعضاء والورثة ، فضلا عن خلق خدمات جديدة لم تكن موجودة ، وتطوير الخدمات القائمة بالفعل .

وعرض الفيديو توفير النقابة وفروعها بجميع المحافظات، خدمات اجتماعية وسلع غذائية بأسعار مناسبة ، بجانب الاهتمام بتطوير مهارات المعلمين فى التدريس من خلال دورات البورد البريطانى ، وزيادة وعى المعلمين بالقضايا الوطنية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب ، والمشاركة الفعالة فى الحوار المجتمعى والعمل مع مجلس النواب على تعديل قانون النقابة الذى مر عليه 54 عاما بهدف زيادة الموارد للوفاء بالالتزامات المتزايدة ، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية من هيئة مكتب النقابة العامة لمتابعة عمل الفرعيات واللجان النقابية ومدى قيامها بدورها فى خدمة المعلمين ، وتجديد المصايف ونادى الشاطئ بالإسكندرية وتنظيم رحلات اليوم الواحد.

وانتقل الفيديو إلى جهود زيادة الميزة التأمينية لصندوق التأمين الخاص لأعضاء نقابة المهن التعليمية "صندوق الزمالة" ثابته لا تتغير على مدار 13 عاماً سابقة قبل وجود المجلس الحالي تصرف 13 ألف جنيه في عهد المجالس السابقة إلا أن المجلس الحالي برئاسة خلف الزناتي رئيس مجلس إدارة الصندوق ونقيب المعلمين، استطاع العمل على زيادة الميزة التأمينية كل عام على مدار 9 سنوات، من خلال خبير اكتوارى ، حتى وصلت إلى 37 ألف جنيه حالياً لمن انتهت خدمتهم لبلوغ سن التقاعد القانوني في 1 يناير 2023.

كما عرض الفيديو ميزة جديدة استحدثها هيئة مكتب النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتى ، يتم من خلالها منح إعانة صحية لأعضاء الصندوق منذ عام 2020 وحتى الآن بقيمة 20 ألف جنيه للأعضاء المصابين بأمراض مستعصية هى: ( السرطان – استئصال الكلى – الروماتيد – عمليات القلب المفتوح – زراعة أحد الأعضاء – السكتة الدماغية – الفشل الكلوي – بتر أحد الأطراف – فقد البصر أثناء الخدمة )، بعد تقديم المستندات الطبية المعتمدة.

في مجال الرعاية الصحية ، عرض الفيديو الوثائقى جهود تحسين خدمات الرعاية الصحية ، حيث تم التعاقد مع عدد 1350 طبيب بنسبة خصم تتراوح ما بين 40 إلى 50 % على الكشف.

كما زاد عدد المستشفيات المتعاقد معها نقابة المعلمين وأيضاً المراكز الطبية التي تم التعاقد معها 92 مركزا بنسبة خصم تصل لـ 50 % على الكشف و20 % على العمليات والإقامة والخدمات الأخرى.

بالإضافة إلى التعاقد مع 60 معمل تحاليل بفروعهم على مستوى الجمهورية بنسبة خصم تتراوح ما بين 40 إلى 60 %.

فضلاً عن التعاقد مع 43 مركز أشعة بنسبة خصم تتراوح ما بين 20 إلى 30 %.

كما أطلقت النقابة العامة للمعلمين وعدد من النقابات الفرعية، مبادرة لبيع اللحوم والأسماك بأسعار مخفضة، بمقراتها ومقار أندية المعلمين على مستوى الجمهورية؛ تخفيفاً عن كاهل الزملاء المعلمين للحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة أقل من التجار.

وعرض "الوثائقى" ، الحضور القوى ، لمشاركة خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، لمناقشة قضايا التعليم فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقدمت نقابة المعلمين بورقة عمل تضمنت ضرورة تشكيل لجنة استشارية بين وزارة التربية والتعليم والنقابة تكون معنية بحل مشاكل المعلمين وعودة ممثلي النقابة إلى لجان اختيار القيادات في الإدارات والمديريات التعليمية ، والمطالبة بالتعديل العاجل لقانون نقابة المعلمين بما يسمح بزيادة الموارد للوفاء بالإلتزامات وتوفير موارد لمعاشات المعلمين، والتي تبلغ أكثر من نصف مليار جنيه سنوياً.

كما عرض الوثائقى لقاءات خلف الزناتى نقيب المعلمين مع الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ، لمناقشة تعديلات قانون النقابة وبالفعل تم مناقشة 18 مادة ومازال العمل جاريا على استكمال مناقشة باقى مواد القانون.

وعرض الوثائقى جهود نقابة المعلمين لتحقيق التنمية المهنية للمعلمين ، واستطاعت النقابة عقد شراكات متعددة مع جهات محلية ودولية منها بورد المملكة المتحدة للتدريب، لرفع كفاءة المعلمين مهنياً من خلال تدريب أكثر من 30 ألف معلم خلال الفترة الماضية، بهدف تحسين ممارسات التدريس وامتلاك مهارات القرن الـ 21 ، للتعلم القائم على المهارات ، ودمج التكنولوجيا فى العملية التعليمية ، بما يحقق رؤية مصر 2030 .

ولم تغفل نقابة المعلمين، العمل على زيادة وعي المعلمين بالمخاطر التي تحيط بالأمن القومي المصري وأهمية استيعاب فكرة حروب الجيل الرابع، حيث حرصت النقابة على تنظيم دورات تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، وصلت حالياً للدورة 84، ومستمرة في كل المحافظات بنظام الفيديو كونفرانس ليستفيد منها المعلمين.