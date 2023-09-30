شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تبدأ غدا صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد، صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر أكتوبر ، حيث تتيح الوزارة العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين ، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد على وجود احتياطي استراتيجي من كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن لفترات طويلة، كما أن احتياطي القمح يكفى 4.7 شهر والسكر حتى شهر أبريل 2024 والزيت 5.7 شهر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية ، كما تم التعاقد على شراء 63 ألف طن زيت طعام عباد خام صب مستورد وذلك في ضوء تكوين مخزون لتغطية احتياجات شهر رمضان المعظم 2024.