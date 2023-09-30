شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكرار الحمل يسبب الأنيميا والسيدات فريسة سهلة للميكروبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تكرار الحمل يسبب الأنيميا مما يعرض المرأة للإصابة بالميكروبات لأن جسمها بلا وقاية وبلا مناعة .

وكانت وزارة الصحة والسكان قالت إن أقراص منع الحمل الحديثة تحتوى على كميات أقل من الهرمونات، مما يمنع من الزيادة فى الوزن مع المحافظة على نفس درجة الحماية.

وأضاف الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أنه توجد معلومات خاطئة مفادها أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة يسبب زيادة في الوزن، وتابع: "الحقيقة أنه فى الماضي كان من الشائع والطبيعي حدوث زيادة عارضة في الوزن مع بداية استخدام حبوب منع الحمل، وذلك كان بسبب أن الحبوب كانت تحتوى على جرعات عالية من الهرمونات التى تؤدى إلى احتباس السوائل، وكذلك إلى فتح الشهية".

وأشار الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان، إلى أن أقراص منع الحمل الحديثة تحتوى على كميات أقل من الهرمونات، مما يمنع من الزيادة فى الوزن مع المحافظة على نفس درجة الحماية.