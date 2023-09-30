شكرا لقرائتكم خبر عن مراسم رفع العلم فى أول أيام الدراسة بجامعة حلوان لتعزيز روح الانتماء لدى الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات الاحتفال ببدء العام الجامعي الجديد بجامعة حلوان، بحضور الدكتور حسام رفاعي، الدكتور وليد السروجى، الدكتور عماد أبو الدهب، نواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية، وحضور عمداء الكليات ووكلائها ولفيف من القيادات الإدارية بالجامعة ومديرى الإدارات المختلفة والإداريين وطلاب الاتحاد والأسر الطلابية.

ومن جانبه، قدم الدكتور السيد قنديل، التهنئة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمناسبة بداية العام الجامعي الجديد 2023-2024، وعبر عن تمنياته بالتوفيق للجميع، مؤكداً على ضرورة توفير جميع الاحتياجات اللوجستية الضرورية لضمان سير العملية التعليمية بسلاسة، بما في ذلك جاهزية المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، وقد أكد أيضًا على أهمية اتباع كافة معايير السلامة والأمان لتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.

وشدد رئيس جامعة حلوان على ضرورة استمرار العمل والإسهام لتحقيق تقدم الجامعة، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الجامعة، وأشاد بالكفاءات المتميزة لعقول الجامعة، سواء داخل مصر أو خارجها، والتي ساهمت في تعزيز مكانتها، حيث تحتضن الجامعة علماء وكوادر متميزة قد ساهموا وما زالوا يساهمون في خدمة وتنمية وطنهم.

واشار الدكتور قنديل إلى أن جامعة حلوان تبذل قصارى جهدها لتخريج طالب مميز فى تخصصات نادرة حتى ينافس بقوة فى سوق العمل المحلى والدولى، بالإضافة إلى تحفيز الطلاب على المشاركة فى العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية والمجتمعية والعلمية.

ووجه رئيس جامعة حلوان بضرورة إعلان الجداول الدراسية على المواقع والصفحات الإلكترونية للكليات حتى يتمكن الطلاب من متابعتها، ولضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات لتحقيق عملية تعليمية منتظمة ومستقرة لبدء الدراسة بالعام الجديد.

وأشار الدكتور السيد قنديل، إلى تنظيم كليات الجامعة لأسبوع تعريفي للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها، وذلك بمساعدة الطلاب القدامى لزملائهم الجدد.

كما حث الطلاب على ضرورة اتخاذ الجد والاجتهاد طريقاً ومنهجاً ونبراساً لهم لتحقيق تقدم المجتمع ووطنا مصر، وأن يضعوا نصب أعينهم اتخاذ المتميزين من القادة والعلماء وأبناء الجامعة المتميزين قدوة ومثل لهم فى العمل والعطاء المخلص.

وفى السياق ذاته فقد استهل الدكتور حسام رفاعي كلمته أن الاحتفال ببدء العام الجامعى في الجامعة انطلق بمراسم رفع علم الكليات ورفع علم الجامعة، ثم رفع علم مصر وهذا التقليد تحرص الجامعة على تنظيمه سنويا بهدف تعزيز روح الانتماء والمواطنة لدى أفراد المجتمع الجامعي بشكل عام ولدى طلاب الجامعة بشكل خاص.

موضحا ان جامعة حلوان تشهد عملية تجديد وتطوير فى جميع الجوانب.

وقد وجه نائب رئيس الجامعة الدعوة لكافة طلاب الجامعة للمشاركة في الأنشطة الطلابية لدورها في تعزيز شخصيتهم ومساعدتهم في التعبير عن مواهبهم المختلفة وهو الأمر الذي دأبت إدارة الجامعة عليه من خلال دعم الانشطة الطلابية وتنوع مجالاتها، فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية للأنشطة الطلابية، كون النشاط الطلابى يبني شخصية الطالب.

مستكملا كلمته أن العام الماضى شهد تطورًا ملحوظ فى الانشطة الطلابية واختتمت بالنجاح الكبير لأسبوع شباب الجامعات، مؤكدا أن العام الجامعى الحالى يشهد ازدهار فى جميع الأنشطة الطلابية متمنيا عام دراسي موفق للجميع .

هذا وقد تم تنظيم حفل بدء العام الجامعى تحت إشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الأستاذ محمد ناصر امين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .