شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تستعد لمكافحة العفن الهبابي وسوسة النخيل والقواض ودعم صغار المزارعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد رزق رئيس الإدرة المركزية لمكافحة الأفات أن استراتجية الإدارة في الفترة الأخيرة تعتمد على التنبؤ بظهور الآفات وأخذ خطوات استباقية للاستعداد لها، طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وبالتنسيق مع الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، حيث تقوم لجان الإدارة المركزية للمكافحة بتوفير المستلزمات لذلك من صابون بوتاسي للعفن الهبابي ومبيدات سوسة النخيل.

وأكد أن الوزارة لأول مرة وفرت الحاقنات اللازمة لمكافحة سوسة النخيل لتوفير الهدر في المبيدات وسهولة العلاج.

وتأتي هذه الإجراءات بعد جمع محصول المانجو ومحصول البلح، حيث تشكلت اللجان للمرور على محافظة الإسماعلية والشرقية والغربية والجيزة بالواحات والبدرشين وسيوة بمطروح وبعض المحافظات الأخرى، حيث استهدفت المرور علي الزراعات وعمل حلقات نقاشية مع المزارعين وشرح كيفية العلاج.

وأضاف رزق أن ذلك يأتى تزامنا مع ما يقوم فيه رجال الادارة العامة للقوارض بعمل حملة مكافحة القوارض بعد حصاد المحاصيل الصيفية فى جميع محافظات مصر ومن ناحية اخري يتابع رجال مكافحة الافات باقي الافات علي المحاصيل الصيفية حتي الحصاد وايضا الزراعات النيلية خصوصا آفة دودة الحشد الخريفية.

وقال رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات ان الهدف الاساسي من هذه اللجان دعم صغار المزارعين فنيا وماديا وان يكون الاجتماع بهم في الحقول على أرض الواقع.