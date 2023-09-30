لخطبتها من آخر.. تجديد حبس المتهم بقتل طليقته في الشارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة الجيزة، تجديد حبس شخص 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بذبح طليقته بالسكين وسط الشارع في العمرانية.

وقال المتهم أمام النيابة العامة إنه انفصل عن الضحية منذ فترة، ولديه طفلة وطفل منها، فعلم في الفترة الأخيرة بخطبتها، فقرر الانتقام منه، قائلًا،" مش قادر أشوفها مع حد غيري" وذهب لها لمحل عملها.

وأضاف المتهم، في يوم الواقعة انتظر خروجها من العمل، وهرول إليها، وسدد لها طعنات في البطن والرقبة مما أسفر عن مقتلها في الحال.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم طلق المجني عليها منذ عام، ولديه منها طفل وطفلة، وعلم مؤخرا بخطبتها فترصد لها في الشارع، وذبحها.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العمرانية من غرفة النجده بمقتل سيدة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة مصاب بطعنه نافذة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة طليق المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة انتظر خروجها من المصنع محل عملها وتشاجر معها، واستهل سكين من بين طياته وطعن بيها المجني عليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.