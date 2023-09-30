"ابن أخته قتله".. كواليس جريمة عائلية في شقة العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات العثور على جثة قتيل داخل شقة بمنطقة العمرانية غرب المحافظة، اليوم السبت.

جهود البحث والتحري التي قادها العقيد سامح بدوي مفتش فرقة الطالبية والعمرانية بينت أن مشادة كلامية حادة نشبت بين المجني عليه وابن أخته، تبادل الضرب حتى سقط الأول قتيلا.

البداية تعود إلى تلقي العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بدائرة قسم شرطة العمرانية.

وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابسات الواقعة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والادلة الجنائية.

المعاينة الأولية للمقدم هاني عماد رئيس مباحث العمرانية بينت أن الجثة لرجل بها آثار اعتداء بأماكن متفرقة بالجسم وآثار دماء على سُلم العقار وصولا إلى الشقة محل الواقعة بشارع ترعة الزمر.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال شهود عيان من الجيران مع تفريغ كاميرات المراقبة المُطلة على العفار محل الواقعة لرصد حركة الدخول والخروج لضبط المتهم.

فريق من النيابة العامة وصل موقع الجريمة لمعاينة الجثة تمهيدا لنقلها إلى مشرحة زينهم تحت إشراف الطب الشرعي للتشريح وبيان سبب الوفاة.

تأتي الجريمة بعد 48 ساعة من قتل حداد لطليقته بطعنات سكين أمام محل عملها "مصنع" لشكه في سلوكها وأنها على علاقة غير شرعية بمالك المصنع.