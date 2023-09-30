شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المجمعات الصناعية تسهل على المستثمر وتقدم مشروعا جاهزا للتشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: إحنا محتاجين دخول استثمارات فى قطاع الصناعة والموضوع شغالين فيه من 3 سنين ونصف أو 4، ومهما قدمنا من حوافز للناس لن يكافئ أبدا إننا نوفر الـ25 مليار دولار دول، وعلينا أن نتحرك ونكثف مخاطبتنا لرجال الأعمال وأى مستثمر مش هنقوله خد الأرض موضوع الأرض ده سهل جدا.

وأضاف: كل ما كنا بنتكلم مع رجال أعمال ومستثمرين يقولولنا خصصولنا أراضى، وخصصنا ما يقرب من 30 مليون متر لرجال الأعمال، وفوجئنا أن المصانع أنشئت على 10% فقط من المساحات التي تم تخصيصها، ولذلك كانت فكرة المجمعات قولنا اننا مش هنخلى المستثمر يدور على تراخيص ففكرنا نعمل المشروعات والمجمعات ونقوله اتفضل المشروع مترخص وجاهز.

وأكد أنه لا بد من تشغيل الناس وتعلية فاتورة الإنتاج وتقليل فاتورة الاستيراد، ولكن لا يصلح إننا نعمل ده والتعليم ما يكونش بيوفرلى الناس اللى تشتغل، التعليم أو التعليم الفني لا بد أن يوفر العمالة المدربة، ولما نقولك كمثتمر أو رجل عمال اتفضل مشروع هتلاقى الكهرباء اللى انت عاوزها والغاز اللى انت عاوزه وكل الإمكانيات اللى انت عاوزها.