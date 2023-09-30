وزير المالية: تحديات وآلام شديدة واجهتها مصر لكنها "قادرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة واجهت تحديات وآلام شديدة ولكن مصر قادرة لأن هذه حكاية وطن بدأت منذ سنوات.

وأضاف معيط، خلال كلمته باليوم الأول من مؤتمر حكاية وطن، السبت، إن الوزارة عام 2015 عرضت الموازنة على رئيس الجمهورية، وأخبرته أن الخطة ستكون جاهزة خلال 3 سنوات، لكنه طالب أن تكون جاهزة خلال عام.

وأوضح وزير المالية: ضغطنا ولكن خلال عام تم عرضها على الرئيس وقفلنا 61 ألف حساب، والشيكات الورقية الحكومية لغيناها وأصبحت إلكترونية، والعديد من الأعمال تم إنشاؤها في وزارة المالية والضرائب والجمارك.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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