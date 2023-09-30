الأرصاد تحذر من منخفض جوي وسقوط أمطار - خريطة المناطق المتأثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وفق آخر تحديث للظواهر الجوية المتوقعة.

وأضافت الأرصاد، في بيان السبت، أن البلاد ستتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيؤدي إلى وجود غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي سيؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وأشارت إلى تقدم الغطاء السحابي الكثيف ليغطي مناطق من القطاع الشرقي للبلاد.

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