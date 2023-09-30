السيسي يقدم حوافز تحسن من شروط النجاح للمستثمرين بمشروعات توطين الصناعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن إيرادات الدولار يجب أن تساوي الإنفاق له.

ووجه السيسي، دعوة للمستثمرين للمشاركة في تنفيذ الـ 150 مشروع المتواجدة في قائمة الاستثمار للمنتجات التي نستورده، وذلك خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن.

وأوضح الرئيس، أن هذه المشروعات لا تحتاج دراسات جدوى، وأن الدولة ستقدم حوافز للمستثمرين لأنها ستعود على مصر بـ 25 مليار دولار.

وأكد، أنه سيتم تقديم تسهيلات لجذب القطاع الخاص، سواء المصري أو الأجنبي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تستوردها الدولة سنويًا، وأي منتج في القائمة يكُلف مصر ملايين الدولارات، ومشاريع السوق الخاص بها متواجد.

ولفت السيسي، إلى أنه سيتم تقديم حوافز تحسن من شروط النجاح، وتدعيم برامج مثل الصادرات، وهيتم إعطاء المستثمرين الأراضي بسهولة، وتقديم التسهيلات التي يحتاجوا إليها لتنفيذ هذه المشروعات.

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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