تراخيص وأموال وعمالة.. السيسي يكشف أسباب تأخير العمل بالمجمعات الصناعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن سبب تأخير العمل بمشروعات المجمعات الصناعية، هو احتياج الدولة إلى بنية تحتية ناجحة، وأن الدولة شرعت في إنشاء فكرة المجمعات لأنها لن تجعل المستثمر يبحث عن تراخيص وأموال بسبب الأرض التي سيقوم بإنشاء المنشأة الخاصة به عليها.

ووجه السيسي، خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، دعوة للمستثمرين للمشاركة في تنفيذ الـ 150 مشروع المتواجدة في قائمة الاستثمار للمنتجات التي نستوردها.

وأكد رئيس الجمهورية، أنه سيقوم بإنشاء المنشأة، وإعطائها للمستثمر لوجود قائمة بالمشروعات التي يُسمح بها داخلها، وفي حال احتياجنا إلى مجمعات أخرى سنقوم بإنشائها؛ لأنها ستوفر فرص عمل، وتزيد من الناتج المحلي.

وتابع رئيس الجمهورية: يجب الاهتمام بتخريج طلاب تستطيع العمل بهذه المشروعات خلال الفترة القادمة قائلًا: (التعليم وحتى الفني مبيطلعش العمالة التي تحتاجها الدولة للعمل في هذه المشروعات).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

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