ضبط 9 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات وسلاح في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية" جهودهم؛ لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

أسفرت جهود أجهزة الأمن عن ضبط 9 متهمين، بحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.5 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 1.170 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – بندقية خرطوش عدد من الطلقات لذات العيار- 4 فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.