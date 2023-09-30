أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا بكل أنحاء الجمهورية وفرص سقوط أمطار

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023 نستطيع أن نقسمها إلى 4 فترات، مؤكدا أن 30 يونيو 2013 كانت نقطة فارقة.

أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد عاني من الأثار السلبية مثل التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو، معقبا: "الاقتصاد بياخد فترة علشان مش قادر فى الانطلاق حتى 2016 ".