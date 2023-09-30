شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انخفاض الحرارة غدا بكل أنحاء الجمهورية وفرص سقوط أمطار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غد الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسي للمصريين: عندكم فرصة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة للتغيير
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة للشعب المصري، قائلا: "كلمة واحدة عاوز أقولها للناس.. ده اللى إحنا عملنا وعندكم فرصة في الانتخابات الرئاسية اللى جاية.. عندكم فرصة للتغيير.. حد يقول كده.. اه بقول كده.. الأمر كله لله.. اللي ليه حاجة ياخدها".
الرئيس السيسي: مشكلة الدولة السنوات الماضية زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الحكومة
تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية افتتاح مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، قائلا: "بقولها من أول الكلام.. دي دولة ومشكلتها في السنين اللى فاتت.. هزوا ثقة الناس فينا.. ثقة الناس في نفسهم.. الناس استكتروا على نفسهم طريق وكوبري.. قالك كتير.. ده لسه بدري أوي.. لسه بدري أوي من العمل والجهد والمثابرة.. البناء والتنمية والتقدم.. تمنته الجوع والحرمان.. اوعوا يا مصريين مش تقدموه.. تم زرع التشكيك داخل المواطن تجاه الوطن".
الرئيس السيسي بمؤتمر "حكاية وطن": حلم المصريين كبير ومش "لقمة" أبدا
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حلم المصريين كبير، متابعا: "لم يتم تغطية التطوير الإداري الكبير والعمل داخل العاصمة الإدارية بالشكل المطلوب في الإعلام.. وأنا هروح مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية.. ويتم تنظيم زيارات لضيوف المؤتمر من أجل التعرف على المقرات الحكومية".
مدبولى: الدولة أنشأت 120 ألف فصل بتكلفة 40 مليار جنيه وتأهيل 4312 مدرسة
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن إنشاء 120 ألف فصل دراسي بتكلفة 40 مليار جنيه، وتأهيل 4312 مدرسة.
أضاف "مدبولى" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز": كان ترتيب مصر عالميا 108 من أصل 187 دولة، مؤكدا انفاق تريليون جنيه على التعليم خلال الـ 9 سنوات الماضية.
وزير المالية: الرئيس السيسى وجه بتوفير مخزون سلعى يكفى 6 أشهر خلال أزمة كورونا
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية في كلمته بمؤتمر حكاية وطن: كل تصوراتنا إننا نتحمل تأثيرات كورونا لمدة سنة، والعالم عندما زادت السيولة رفع معدلات الفائدة فأضر بكل الدول النامية لأنها خارجة منهكة من الوباء والجميع أصبح لديه مستوى دين.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الفترة من 2011 إلى 2023 نستطيع أن نقسمها إلى 4 فترات، مؤكدا أن 30 يونيو 2013 كانت نقطة فارقة.
أضاف وزير المالية في كلمته خلال جلسة "الاقتصاد" في إطار مؤتمر حكاية وطن 2023، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الاقتصاد عاني من الأثار السلبية مثل التضخم والبطالة وتواضع معدلات النمو، معقبا: "الاقتصاد بياخد فترة علشان مش قادر فى الانطلاق حتى 2016 ".
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط في كلمتها بمؤتمر حكاية وطن، إن الآلية التي يتم من خلالها طرح الشركات هو قراركم بناء على تنفيذ سياسة وثيقة ملكية الدولة، التي تمت نتيجة 39 حوارا مجتمعيا والتي وضعها الشعب المصرى وحدد القطاعات التي يتم التخارج منها.
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 133 ألفا و594 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الجمعة 29 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.
حرص مئات المواطنين على التوافد على مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بمنطقة مصر الجديدة والنزهة والمرج بالقاهرة، حيث نظموا طوابير أمام الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد التأييدات الرئاسية شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.
تعمل الحكومة جاهدة على توفير حياة كريمة لكل المصريين؛ حيث أطلقت الدولة العديد من المبادرات الرئاسية الصحية التي نجحت في تغيير شكل ومضمون المنظومة الصحية في مصر.
وتمثل مبادرة 100 مليون صحة أحد أهم الإنجازات الرائدة في منظومة الرعاية الصحية والتي تنفرد بها مصر للرصد المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والوراثية.
انخفاض الحرارة غدا بكل الأنحاء وفرص سقوط أمطار.. والعظمى بالقاهرة 31 درجة
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