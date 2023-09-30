شكرا لقرائتكم خبر عن صحة وتعليم وثقافة وتمكين للمرأة.. أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات، وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونستعرض فى هذا الإنوفجراف، أرقام مهمة فى ملف إنجازات الدولة لا سيما فى قطاعات الصحة والتعليم والثقافة وتمكين للمرأة: