القاهرة - سامية سيد - شهد ملف الصناعة والتجارة في مصر تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، نرصده في النقاط التالية:

شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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