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شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أين وصل التطوير بملف الصناعة والتجارة في مصر ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد ملف الصناعة والتجارة في مصر تطورا كبيرا منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، نرصده في النقاط التالية:
- 128.2 مليار جنيه تم ضخهم لتحسين أداء قطاع التجارة والصناعة خلال التسع سنوات الماضية.
- إطلاق المبادرة الرئاسية "ابدأ" عام 2022 لدعم وتوطين الصناعات الوطنية.
- تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية لعرض الفرص الاستثمارية في ٤ قطاعات صناعية رئيسية
- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع لمحلي عام ٢٠١٨ "بكل فخر صنع في مصر".
- إطلاق حزمة من التعديلات التشريعية لدعم الصناعة في مصر، تضمنت ٤ قوانين رئيسية للصناعة
- التوسع في بناء المناطق والمدن الصناعية المجمعات الصناعية المتكاملة في مختلف الصناعات.
- 100.7 مليار جنيه استثمارات لقطاع الصناعات التحويلية خلال عام ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.
- 28.4 مليار دولار حجم الصادرات المصرية الصناعية خلال عام ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
- 35.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية بنهاية ٢٠٢٢.
الصناعة والتجارة
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