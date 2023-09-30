شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن ملف الكهرباء بمؤتمر "حكاية وطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر "حكاية وطن"، عرض فيلم تسجيلي عن ملف الكهرباء، "أين كنا وكيف أصبحنا وإلى أين نتجه"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستعرض الفيلم التسجيلي الإنجازات في ملف الكهرباء خلال السنوات الماضية.

ويتحدث في الجلسة الثالثة، كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسئولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.