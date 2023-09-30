شكرا لقرائتكم خبر عن "قطاع الكهرباء والطاقة في مصر" من العجز إلى الفائض والتصدير.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحولت مصر إلى مركز إقليمي للطاقة الكهربائية من خلال مشروعات ربط مع السعودية والأردن والعراق واليونان وقبرص والربط مع القارة الإفريقية، وشهد ملف الكهرباء والطاقة في مصر تطورا كبيرا حول القطاع من العجز إلى الزيادة والاتجاه للتصدير، وفى النقاط التالية نعرض أهم التفاصيل: 1.79 تريليون جنيه لتتطوير قطاع الكهرباء

ثانى أكبر دولة إنتاج الطاقة الكهربائية في إفريقيا العام 2022

39.8 مليون مشترك في شبكة الكهرباء بنهاية عام 2022.

1.9 ميجاوات لكل نسمة هو متوسط نصيب الفرد من الكهرباء لعام 2022

304.1% زيادة في نسبة الناتج المحلي لقطاع الكهرباء خلال 8 سنوات

إنشاء محطة بنبان" أكبر محطة طاقة شمسية في العالم

164.2 مليار كيلووات/ ساعة إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة كل ساعة لعام 2022

375 مشروع لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء باستثمارات 707 مليار جنيه

6213 مشروع منفذ للطاقة المتجددة حتى عام 2022

339% زيادة في قدرات مشروعات الطاقة المتجددة غير المائية

الكهرباء

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