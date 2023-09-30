السيسي للمصريين باكيًا: "لو عايزين بلدكوا تمام مقدامكوش غير الصبر والعمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ والمهندس طارق الملا، وزير البترول في مؤتمر حكاية وطن؛ أنه لا سبيل لجعل البلد في أفضل حال سوي الصبر والعمل.

وأكمل الرئيس متأثرًا وباكيًا: (الصبر والعمل هو السبيل سواء معايا أو مع غيري، إذا كنت عايزين بلدكوا تكون تمام، حتي نتجاوز كل ما سمعتموه).

ويُعقد المؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، والسياسيين، والشباب والإعلاميين وممثلين من جميع فئات المجتمع.

تغطية مباشرة لمؤتمر حكاية وطن.. لحظة بلحظة (اضغط هنا)