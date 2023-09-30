شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: زيادة إنتاجنا من الغاز وفر علينا أموالا طائلة كنا نستورده بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن زيادة إنتاج الغاز خلال 28 شهرا، وفر علينا أموالا كانت تستورد مصر بها الغاز، وكان هناك التزامات مع الدول الشقيق لمدهم بالغاز.

وأضاف وزير البترول خلال عرض عمل وزارة البترول بمؤتمر حكاية وطن: "عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع الدول، يقد يؤدي إلى تحكيم دولي، وبالتالي كان لابد من الالتزام، فقمنا بتوفير الغاز، وتم عمل محطة في البحر الأحمر لإرسال الغاز وفقا للالتزامات".

وتابع: "كنا نرغب في تنفيذ هذا الأمر بشكل سريع ضمن العديد من المشروعات التي كنا ننفذها بسرعة، لأن ما فقدناه في 50 عاما كان كثير للغاية، فمصر تحتاج أن نعمل بنفس المعدلات السريعة 20 أو 30 عاما".

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.

أما عن اليوم الثاني، فيشهد جلسات تركز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، ويشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ويتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثالث والأخير جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.