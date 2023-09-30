شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يشهد تخريج الدفعة السابعة للمعهد المسكونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف المقر البابوي بالقاهرة اليوم السبت، حفل تخريج الدفعة السابعة من المعهد المسكوني للشرق الأوسط، وكذلك ختام الدورة المكثفة للدفعة الثامنة بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية.

وشهد قداسة البابا تواضروس الثاني حفل التخرج، وألقى كلمة أشار خلالها إلى أن موضوع المسكونية موضوع شيق، وينمو في جميع الكنائس. وأن المسكونية هي: روح و فكر وعمل.

والجدير بالذكر أن فعاليات الدفعة الثامنة عقدت أول مرة في مصر وذلك في بيت الأنافورا لمدة أسبوعين في ضيافة نيافة الأنبا توماس، حيث كانت تقام في لبنان منذ عام 2015.

و ألقيت عدة كلمات من الدكتور زاهي عازار مدير المعهد، والأب الدكتور كميل وليم سمعان أستاذ الكتاب المقدس بكليات اللاهوت الكاثوليكة، والدكتور رفعت فكري الأمين المشارك في مجلس كنائس الشرق الأوسط عن كل العائلة الإنجيلية ممثلًا عن رئاسة الطائفة الإنجيلية في مصر، وأ. آلسي وكيل المدير التنفيذي للمعهد. وقدمت الحفل الإعلامية نورا إدوارد المسؤول الإعلامي للمعهد.

وتم إهداء أعمال الدفعة السابعة لروح أ. كابي حبيب وأعمال الدفعة الثامنة لروح أ. أمير إبراهيم

والجدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثامنة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط بدأت مساء يوم الاثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ وذلك في بيت الأنافورا في مصر. عشرون طالب وطالبة قادمون من خمس دول عربية، وهي لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر. كما امتدت أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين واختتمت اليوم.