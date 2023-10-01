سؤال برلمانى لوقف جنون البصل بعد وصول سعر الكيلو إلى 30 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - نشأت علي

طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة؛ سرعة التحرك لمواجهة الارتفاعات الجنونية فى أسعار غالبية المحاصيل الزراعية من الفواكه والخضروات وفى مقدمتها البصل هذا العام؛ إذ تخطى سعر الكيلوجرام ما بين 25 وأكثر من 30 جنيهًا في مناطق مختلفة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى على مستوى الجمهورية.

وتساءل "قاسم" فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن الأسباب الحقيقية، وراء ارتفاع مختلف الفواكه والخضروات ومنها على سبيل المثال لا الحصر البصل الذى يعد واحداً من أهم المحاصيل الغذائية التي تدخل في مختلف الأكلات المصرية ويتم تخزينه عديدًا من الشهور بجانب تصديره بكميات كبيرة لأكثر من دولة.

كما تساءل النائب محمود قاسم قائلاً: هل الأسباب وراء ارتفاع أسعار البصل هذا العام يرجع إلى تدني مساحات الزراعة نتيجة انخفاض أسعاره بالأعوام السابقة وعزوف الفلاحين عن زراعته كما أعلن مسئولو شعبة الخضروات والفواكه باتحاد الغرف التجارية مطالباً من الحكومة تنفيذ التكليفات التى اعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التحديد العادل لاسعار توريد المحاصيل الزراعية قبل زراعتها لتحفيز المزارع المصرى على الاقبال على زراعة مختلف المحاصيل الاستراتيجية

كما طالب النائب محمود قاسم من الحكومة دراسة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من مختلف السلع الزراعية والاسراع فى وضع ورسم خريطة زراعية واضحة المعالم من ناحية الإنتاج والاستهلاك لمختلف المحاصيل الزراعية لتحقيق التوازن داخل السوق المصرية مؤكداً على ضرورة تفعيل دور الجهات الرقابية لمراقبة الأسعار في ظل الممارسات الاحتكارية مع استمرار المبادرات واقامة المزيد من المعارض السلعية التابعة للدولة لخفض أسعار السلع.

وأعرب النائب محمود قاسم عن أسفه الشديد لتدنى أسعار البصل الذى يتم تصديره للخارج لأن سعره على سبيل المثال فى دولة الامارات العربية الشقيقة 16 جنيهاً مؤكداً أنه على الرغم من اعلان الحكومة عن أنه سيتم وقف تصدير البصل المصرى للخارج بداية من اليوم الأحد الأول من شهر أكتوبر إلا أن أسعاره محلياً لا تزال مرتفعة.