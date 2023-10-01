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هيئة الدواء توجه 6 رسائل مهمة للأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة

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القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة كونها من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

 

وتابعت: يتعرض الأطفال أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم ومن الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.​

 

وتوضى هيئة الدواء  باتباع الإرشادات الآتية لتجنب الإصابة بالأمراض ومنع انتشارها:​

 

• 1 - غسيل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.​

 

• 2 - تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.​

 

• 3 - استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.​

 

• 4 - تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.​

 

• 5 - البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.​

 

• 6 - تنضيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.​

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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