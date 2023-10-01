شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه 6 رسائل مهمة للأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت: يتعرض الأطفال أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم ومن الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.
• 1 - غسيل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.
• 2 - تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.
• 3 - استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.
• 4 - تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
• 5 - البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.
• 6 - تنضيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.
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