شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء توجه 6 رسائل مهمة للأطفال بالتزامن مع بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة الدواء المصرية ضرورة تعليم الطفل العادات الصحية الجيدة كونها من أهم الإرشادات للحصول على عام دراسي مثمر.​

وتابعت: يتعرض الأطفال أثناء اليوم الدراسي للعديد من الجراثيم ومن الممكن أن تكون منتشرة على الأسطح، والتي تنتقل للطفل عن طريق لمسها بالأيدي، ثم ملامسة وجهه أو عينه، أو نقلها للآخرين.​

وتوضى هيئة الدواء باتباع الإرشادات الآتية لتجنب الإصابة بالأمراض ومنع انتشارها:​

• 1 - غسيل الأيدي جيدًا بالماء والصابون بصورة منتظمة ومتكررة خاصةً قبل تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض، وبعد نفث الأنف (إخراج الهواء منه)، أو السعال أو العطس.​

• 2 - تجنب ملامسة العين والأنف والفم بأيدٍ ملوثة.​

• 3 - استخدام المنديل أو منحنى الكوع عند السعال أو العطاس.​

• 4 - تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.​

• 5 - البقاء في المنزل عند المرض حتى تمام الشفاء.​

• 6 - تنضيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستمرار.​