رئيس النواب للأعضاء: "وحشتوني ولكن علينا النظر لجدول الأعمال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.

وقال جبالي لأعضاء المجلس: وحشتوني جدا، ولكن علينا الالتزام للنظر بجدول أعمال الجلسة.

كلمات جبالي للأعضاء جاءت بعد أن لاحظ ارتفاع الأصوات داخل القاعة وذهاب بعض الأعضاء إلى بعضهم البعض. وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اولي جلسات دور الانعقاد الرابع من عمر الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب ووفقا لجدول أعمال الجلسة الافتتاحية

المنعقدة اليوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 1 من أكتوبر 2023 م.

سيتم تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتــاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

وكذلك تلاوة وعرض قرار رئيـس جمهـورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني. وفي السياق ذاتة سيعقد المجلس جلسة ثانية يوم الثلاثاء 18 من ربيع الأول سنة 1445 هـ الموافق 3 من أكتوبر 2023 م وطبقا لجدول أعمال هذه الجلسة سيتم إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة. بعدها و وفقا للاعراف واللائحة سيتم جلسة اخري يتم فيها إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس في صورتها النهائية بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.

ثم اجراء الانتخابات الخاصة بهيئات مكاتب اللجان النوعية والتي تشمل الرئيس والوكيلين وأمين السر ثم إعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.