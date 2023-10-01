اختلف مع زوجته فقتله شقيقها.. كشف ملابسات العثور على جثة عامل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وضبطت مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بوفاة (عامل "جمع قمامة" – بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم) إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل "شقيق زوجة المجني عليه" – مُقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وذلك لخلافات سابقة بين المجني عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.