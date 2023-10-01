وزارة العمل تُشارك فى افتتاح ملتقى توظيف بالتعاون مع معهد السالزيان الإيطالي

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القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة العمل بالتعاون مع معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة، في افتتاح ملتقى توظيف للشباب من خريجي المعاهد والكليات الفنية، يوفر فرص عمل في 17 شركة في تخصصات مختلفة، هي : مهندسين وفنيين في تخصصات: تبريد و تكييف، وصيانة كهرباء ،وميكانيكا ،وصحة و سلامة،وجودة سيارات ،ومقاولات،وكيماويات أسمدة،ولحام.

وبحسب بيان صحفي اليوم الأحد، تضمنت فعاليات الملتقى كلمات افتتاحية للمشاركين، وألقت خلالها هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل كلمة نيابة عن وزير العمل حسن شحاتة، قدمت فيها الترحيب للمشاركين، مؤكدة أهمية تنظيم تلك الملتقيات التى توفر مزيد من فرص العمل للشباب، منوهة إلى أنه ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بالتعاون مع كافة الشركاء من أجل توفير فرص عمل مناسبة للشباب ، بالتعاون مع شركات القطاع الخاص للمساهمة في خفض معدل البطالة . وموجهة الشكر والتقدير لمعهد السالزيان على تنظيمه هذا الملتقى.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى لتأهيل الشباب لسوق العمل حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب مهنى ثابت ومتنقل تابعة للوزارة تعمل فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر إحتياجاً ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب .

من جانبه، أعرب بيدرو جارسيا مدير معهد السالزيان دون بوسكو بالقاهرة عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة العمل،مؤكدا أن الملتقي التوظيفي يساعد الشباب علي إيجاد وظائف تناسب إمكانياتهم و يساعد الشركات في إجاد الفنيين و المهندسين لسد احتياجهم من الأيدي العاملة.

حضر فعاليات الملتقى من وزارة العمل :المهندسة ياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب بوزارة العمل ، والمهندس وائل قطب مدير عام ادارة شئون مراكز التدريب المهني بوزارة العمل.. ومن معهد السالزيان الإيطالي بالقاهرة: رامي حليم ناظر مدرسة الدون بوسكو، والمهندس مينا نصر مسئول الدورات بالمعهد، و المهندس شريف حمدي بمكتب التوظيف بالمعهد، والأب ليو وكيل المعهد، والدكتور أنور إبراهيم مدير عام إدارة الساحل التعليمية.