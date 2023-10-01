شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن محطات المترو الجديدة المقرر افتتاحها قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لافتتاح 6 محطات مترو جديدة خلال أيام، وتخدم هذه المحطات عدة مناطق من أكثر المناطق كثافة سكانية في محافظة الجيزة، ونرصد في هذه النقاط كل التفاصيل عن المحطات الجديدة.

1. المحطات ضمن المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو.

2. المحطات هي "السودان وإمبابة والبوهى، والقومية العربية، والطريق الدائري، ومحور روض الفرج" .

3. مقرر افتتاح خلال الشهر الجارى، وتعمل المحطات الآن بدون جمهور.

4. أول محطة بهذه المرحلة تقع عند محكمة الجيزة الإبتدائية وهى محطة مترو السودان موجودة في بداية شارع السودان.

5. محطة مترو السودان ستخدم سكان المناطق المجاورة لشارع السودان والمترددين على محكمة الأسرة ومحكمة الجيزة الإبتدائية.

6. محطة إمبابة ثانى محطة بالمرحلة تقع بشارع المطار عند مزلقان قطار الصوامع وتخدم سكان شارع المطار والمناطق المحيطة ومنطقة عزبة الصعايدة بإمبابة.

7. محطة البوهى، تقع فى شارع البوهى، وهى تخدم سكان المنطقة المحيطة بالكامل، وتقاطع شارع البوهى مع القومية.

8. محطة مترو القومية تقع فى امتداد شارع القومية فى المنتصف وتخدم منطقة القومية العربية.

9. محطة مترو الدائرى تقع أعلى الطريق الدائرى في التقاطع مع شارع القومية.

10. تربط محطة مترو الدائرى مع الأتوبيس الترددى، وتخدم قطاعا كبيرا من سكان القاهرة الكبرى المستخدمين للطريق الدائري.

11. ينتهى المترو بمحطة محور روض الفرج، والتى تتقاطع مع المحور وتخدم مستخدمى المحور، وسكان مناطق الجبل الأحمر وأوسيم وهى الأقرب لمنشأة القناطر بالجيزة وعدد من المناطق الأخرى.

12. طول هذا الجزء 6.6 كم من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج .

13. يوجد جزء آخر يجرى تشطيبه لافتتاحه قريبا بطول 7.1 كم من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهرة وتشمل 5 محطات 3 محطـات نفقيـة (التوفيقية – وادي النيل – جامعة الـدول) ومحطة علوية (جامعـة القاهرة) ومحطة سطحية (بولاق الدكرور).