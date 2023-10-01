شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنون يتوافدون بكثافة لعمل توكيلات للرئيس السيسي لليوم السابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المواطنون، لليوم السابع على التوالي، توافدهم المكثف على مكاتب الشهر العقاري بالقاهرة؛ لإجراء توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديمها للهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن أوراق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، حيث تعد توكيلات المواطنين (التأييدات الرئاسية)، شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وشهدت مكاتب توثيق الزاوية الحمراء، ومصر الجديدة، وبولاق أبوالعلا، وحلمية زيتون، وقصر النيل، والبساتين، ومدينة نصر، والرحاب، ومدينتي، والمقطم (الأسمرات)، والسيدة زينب، و15 مايو، والبساتين، وحلوان، والأزبكية، وبدر، وحدائق القبة، ازدحاما شديدا بين صفوف المواطنين، الذين أشادوا بالإجراءات الميسرة لاستخراج التوكيلات، وتوافر مظلات خارج المقار لحمايتهم من آشعة الشمس، وكذلك مقاعد لكبار السن.

وامتدت طوابير المواطنين أمام مكاتب التوثيق المختلفة التابعة للشهر العقاري بالعاصمة لعشرات الأمتار، في أجواء احتفالية، مرددين هتافات مؤيدة للرئيس السيسي، وحاملين صوره مطبوعا على خلفيتها وأسفلها العلم الوطني.

وتنوعت الحشود الممتدة أمام مكاتب الشهر العقاري، بين النساء، والرجال، وكبار السن، حيث حرص الجميع على إجراء التوكيلات، مشاركة منهم في العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار وليد حمزة، قد أعلنت في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، ودعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين في الخارج، ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.