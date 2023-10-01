شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن .. الدولة وفرت 11.6 ألف أسرة بديلة لكل الأطفال مجهولي النسب والان مع تفاصيل الخبر
كما اهتمت الدولة بتوفير أسر بديلة كاملة للأطفال الذين حالت ظروفهم أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية وخاصة مجهولي النسب ودمج هؤلاء الأطفال في المجتمع ووصل عدد الأسر البديلة والأطفال المكفولين حتى 30 يونيو 2021 إلى 11.6 ألف أسرة بديلة لكفالة 11.8 ألف طفل منهم 85% تحت سن 18 عاما.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، خاصة أن الأسرة تظل دائما هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
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