شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية وطن .. الدولة وفرت 11.6 ألف أسرة بديلة لكل الأطفال مجهولي النسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على مدار الـ 9 سنوات الماضية اهتمت الدولة بملف رعاية الأطفال وأطلقت البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة عام 2018 في إطار رؤية شاملة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل تحت سن 6 سنوات لتوفير الرعاية الكاملة لهم، كما تبنت الدولة العديد من المبادرات المعنية بالطفل مثل الكشف المبكر عن ضعف السمع بين المواليد ومبادرة نور حياة وكذلك برنامج حماية الأطفال بلا مأوى كما تم إطلاق برنامج الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

كما اهتمت الدولة بتوفير أسر بديلة كاملة للأطفال الذين حالت ظروفهم أن ينشؤوا في أسرهم الطبيعية وخاصة مجهولي النسب ودمج هؤلاء الأطفال في المجتمع ووصل عدد الأسر البديلة والأطفال المكفولين حتى 30 يونيو 2021 إلى 11.6 ألف أسرة بديلة لكفالة 11.8 ألف طفل منهم 85% تحت سن 18 عاما.

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على استكمال خفض أعداد مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي يقيم بها الأطفال والتوسع في تيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى أسر كافلة تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال، خاصة أن الأسرة تظل دائما هي البيئة المثلى لتنشئة الطفل، لذا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تطوير منظومة الرعاية البديلة لجميع الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.