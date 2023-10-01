شكرا لقرائتكم خبر عن أول أيام الدراسة.. نائب محافظ الجيزة تؤكد استلام الكتب دون قيدها بالمصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الأحد، مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات، وذلك في أول يوم دراسي بالعام الدراسي الجديد 2023/2024.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتنفيذًا للكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2023.

وكان في استقبال وكيل الوزارة، هالة كمال مدير عام الإدارة.

وخلال الزيارة أكد سلومة على انتظام سير اليوم الأول للعملية الدارسية وتنفيذ آلية لدخول الطلاب، حيث كان اليوم دخول طلاب الصف الأول للمراحل رياض أطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي.

كما أكد وكيل الوزارة على توفير واستغلال القاعات والحجرات الغير مستغلة لعمل مجموعات الدعم لطلاب المرحله الثانوية.

وواصل وكيل الوزارة جولاته بمتابعة وتفقد مدرسة سميرة موسى التابعة لإدارة حدائق أكتوبر التعليمية، وذلك بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ، وكان في استقبالهم أسامة نوح مدير عام الإدارة، حيث تفقدوا الفصول الدراسية للصفين الأول الابتدائي والإعدادي وتابعوا الإشراف في الأدوار وتواجد المشرفين عند دخول الطلاب والطالبات الفصول.

وأكدت نائب المحافظ، استلام الكتب الدراسية دون قيدها بالمصروفات، كما شاركت ووكيل الوزارة الطلاب بزراعة الأشجار وذلك لمبادرة زراعة 600 شجرة مثمرة.