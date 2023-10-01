شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: الاستحقاق الانتخابى بالانتخابات الرئاسية عمل وطني لكل مواطن مصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أن الاستحقاق الانتخابي في الانتخابات الرئاسية المقبلة عمل وطني قوي وهام لكل مواطن مصري، لافتا إلى أن الكتاب المقدس يعلمنا أن إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني.

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن نجاح وطننا وازدهاره ونموه بكل الإنجازات التي نراها تم بسواعد أبنائه، وأن كل مواطن يأخذ دوره ومسئولياته في بناء هذا الوطن العزيز على الجميع.

وأضاف أن الوطن يحتاج أن نكون جميعا يدا بيد من أجل رفعته، موضحا أن المشاركة تبني والتعاون يبني والحضور يبني، وأن السلبية لا تبني وطنا والتخازل والكسل لا يبنيان الإنسان، لذلك كل المصريين مدعوون للمشاركة في الانتخابات الهامة جدا من أجل رسم صورة لمصر أمام العالم كله، وهذه الصورة يظهر فيها كل مواطن وكيفية شعوره بوطنه، وكيف ننظر لحاضرنا ومستقبلنا.

وأشار البابا تواضروس الثاني إلى أنه شارك في المؤتمر الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس بعنوان "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، حول عمل الحكومة خلال السنوات العشر الماضية، وفي الحقيقة الصورة أكثر من رائعة، وأنه عندما تم تجميع كافة الموضوعات ووضعها في صورة أرقام وإنجازات ونسب مئوية، أصبحت الصورة واضحة، منوها بأن ما يهمه هو مشاركة المواطنين في الانتخابات، خاصة وأن الهيئة العليا للانتخابات لم تعلن حتى الآن أسماء المرشحين في الانتخابات.