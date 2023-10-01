إنجازات 9 سنوات.. جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - عملت الدولة المصرية خلال السنوات التسع الماضية على إحداث وتحقيق تنمية اقتصادية شاملةُّ وعادلة، تسهم في تقدم ورخاء كل ربوع مصر، وأن تكون هذه التنمية في كافة المحافظات لا سيما المحافظات التي لم تحظ بنصيبهاِّ العادل من التنمية على مر العقود السابقة.

وأصبحت مصر فى المرتبة الثالثة عربيا فى معدل النمو الاقتصادى خلال عام 2023، والوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا لعام 2022. نستعرض أبرز المؤشرات على التنمية الاقتصادية فى مصر:



إنجازات 9 سنوات جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة



إ جهود الدولة المصرية لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة

46 مليار جنيه

تكلفـة ما تـم تنفيذه وما يجرى مـن مشـروعات فى مجال الزراعة واسـتصلاح الأراضى خلال الفتـرة 2014 - 2023

29.3 مليون طن

حجـم إنتـاج البترول خلال عام 2022

65.15 مليار جنيه

إجمالى التكلفة الاسـتثمارية لقطاع السـياحة والآثار خلال التسع سـنوات الماضية

128.2 مليار جنيه

إجمالى التكلفة الاستثمارية لقطاع التجارة والصناعـة (شاملة المشروعات الصغيرة والمتوسطة) خلال الفترة

2014 - 2023

850.3 مليار جنيه

إجمالى الاستثمارات العامة المنفذة بالأسعار الجارية على مستوى الجمهورية خلال عام 21/2022

1.7 مليون فدان

إجمالى المساحة المستصلحة والمزروعة منذ عام 2014 ومستهدف استـصلاح 2.1 مليون فدان حتى عام 2025

7.82 مليون وحدة سكنية

إجمالى عـدد الوحدات السكنية التى تم توصيل الغاز الطبيعى إليهـــا خلال السـنوات التسع الأخيرة

23 مركزا

تقدمتها مصر فـى مؤشـر تنافســـية السفر والســـياحة عام 2021 لتصـل إلـى المركـــز 51 مـــن بيـن 117 دولة، مقابـــل المركز 74 مـن بين 136 دولة عـــام 2017